REGIONALES - Rémy Rebeyrotte ironise sur les défenseurs de la Bourgogne-Franche Comté qui impriment leurs tracts de campagne en dehors de la région

"A Chagny, les gros bras du RN faisait campagne au nom du " mouvement localiste". Quand je leur ai demandé où ils habitaient, l'un d'eux m'a dit: "on n'est pas d'ici!". Dans le même ordre d'idée, la candidate PS et le candidat LR-Dupont-Aignan font des gorges chaudes sur les circuits courts et font imprimer leurs documents de campagne à l'autre bout du pays alors que nous avons des imprimeurs ici et des emplois qui s'y rattachent, et que la sortie de la crise COVID nous porte encore davantage à la solidarité de proximité. Comme dit le dicton: " faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais! ". Un Saone-et-Loirien célèbre préférait la formule: "croyant, mais pas pratiquant!"

Rémy Rebeyrotte