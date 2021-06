PIERRE DE BRESSE : « De la fouille au musée, l’odyssée des objets »

Cette exposition « De la fouille au musée, l’odyssée des objets » restitue aujourd’hui le travail mené par les élèves de 6ème du collège Pierre Vaux de Pierre-de-Bresse, en collaboration avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventive (INRAP) et l’Écomusée de la Bresse bourguignonne.

Dans le cadre d’un projet d’Éducation Artistique et Culturelle (ÉAC), les collégiens ont pu découvrir l’itinéraire d’un objet patrimonial, de sa découverte à son arrivée au musée. Ils ont également été initiés aux différents procédés archéologiques et au fonctionnement d’un musée. Afin de mettre ce savoir en pratique, les collégiens ont ensuite créé des vidéos explicatives et réalisé leur propre cabinet de curiosités en se mettant dans la peau d’archéologues de l’an 2 500.



Cette exposition installée dans la tour sud-est du château de Pierre-de-Bresse met en valeur tout le travail accompli.

En parallèle du projet des collégiens, l’INRAP vous dévoile les résultats de la fouille réalisée l’année dernière sur la carrière C2B de Pierre-de-Bresse et qui a mis au jour de nombreux vestiges de l'Age du Bronze à la fin de l'Antiquité. Cette double exposition inédite, originale, multipartenariale, met face à face, dans un espace dédié, des professionnels et des jeunes du territoire où chacun montre sa manière d’appréhender le patrimoine bressan.



Egalement interdisciplinaire, ce projet est construit sur les 3 piliers de l’ÉAC développé par le Ministère de la Culture : Rencontres – Pratiques – Connaissances. Ce projet a pour objectif d'initier les élèves aux méthodes de la recherche en archéologie en s'appuyant sur le cheminement de l'objet depuis sa mise au jour sur un site de fouilles, jusqu'à sa conservation et sa valorisation au musée. Ainsi, 3 classes de 6ème, soit près de 60 enfants ont participé à ce projet à la fois artistique, culturel et scientifique.