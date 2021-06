Le Grand Chalon, seul territoire Bourguignon à participer à la fête des fruits et légumes frais

La Fête des fruits et légumes frais revient en force avec un nouveau concept 100% digital et engageant : l’esprit festif est présent dans tout le parc d’attractions pensé pour l’évènement sur le concept Toutes les attractions du goût. Ce parc est accessible sur le site des fruits et légumes frais du 11 au 20 juin et propose de nombreux jeux et animations, reprenant tous les codes de la fête foraine. Le visiteur peut également gagner des cadeaux et affronter les communautés de ses influenceurs préférés !

Faire la course avec Fast and pastèques, répondre juste à Qui veut gagner des melons, participer à la Grande roue des fruits et légumes, Pêcher vos fruits et légumes avec les fruits et légumes à la ligne, se prendre en photo avec son fruit ou légume préféré au Fruitomaton, ou encore rendez- vous au stand gourmand avec une nouvelle recette chaque jour... Il est temps de plonger dans l’univers coloré du premier parc d’attractions dédié aux fruits et légumes frais !

Cette année, 10 fruits et légumes sont mis à l’honneur lors de la Fête des fruits et légumes frais : la salade, le radis, le poivron, la tomate, l’aubergine, la cerise, la pêche, l’abricot, le melon et la pastèque.