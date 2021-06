AVIS DE DECES - Monsieur Maurice BERTRAND

CHALON-SUR-SAÔNE « LES CHARREAUX », CRISSEY, VIREY-LE-GRAND, CASSIS (13)



Claude et Jean-Paul Sabre,

Christian et Jocelyne Bertrand,

Christine et Patrick Ronchi, ses enfants ;

Valérie et Robert, Sandrine et Anthony, Sonia et Emmanuel, Julien et Véronique, Marine et Julien, Caroline et Tony, Ludivine et Pierre, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Mme Madeleine Bigaut,

sa sœur ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice BERTRAND

Retraité EDF

survenu le 11 Juin 2021, dans sa 96e année.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 16 juin 2021, à 14h30, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Remy.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD « Bois de Menuse ».

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Maurice a rejoint son épouse

Maguy

décédée il y a près de quatre ans.