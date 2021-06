DEPARTEMENTALES - CHALON 1 - Vers une bascule à droite dimanche prochain ?

Le canton de Chalon Nord était déjà passé à côté de la correctionnelle en 2015 mais dimanche prochain, la bascule à droite pourrait avoir lieu.

Malgré là aussi une abstention record de plus de 72,5 % ce dimanche, le canton de Chalon 1 à gauche depuis des lustres pourrait succomber. Le binôme Alain Gaudray et Dominique Melin a su tirer les marrons du feu finalement en s'octroyant ce dimanche soir une large avance sur ses concurrents. Avec 38,19 % des suffrages exprimés et 1185 voix, le binôme de droite qui entend inscrire le canton dans la majorité départementale pilotée par André Accary, devance le binôme sortant Verjux-Pelletier/Gonthier qui a recueilli 742 voix et 23,91 % des suffrages exprimés. Le Rassemblement National est relégué à la 3e place avec 22,27 % des suffrages.

Viennent bien plus loin le binôme LREM porté par le maire de Farges les Chalon Sylvain Dumas et Sadia El Hayani. Le printemps chalonnais et communiste Anne Jost et Hervé Maillot se contente d'un modeste 6,96 %.

Même si Alain Gaudray et Dominique Melin semblent avoir fait l'essentiel du boulot, l'inconnu est de mise pour dimanche prochain avec un jeu totalement ouvert, lié aux éventuels reports de voix mais également et surtout à la mobilisation des électorats de chacun, en sachant que le binôme Verjux-Pelletier/Gonthier semble disposer d'un plus large vivier mobilisable.

Affaire à suivre