REGIONALES - "C’est un échec pour Gilles Platret, sa stratégie n’était pas la bonne" analyse Pascal Grappin, Président de l'UDI Côte d'Or

Communiqué de presse



Le 1er tour des élections régionales du dimanche 20 juin 2021 a été marqué par un taux d’abstention historique. Ce constat est fait par toutes les formations politiques. Aujourd’hui l’heure n’est pas à chercher un ou des responsables mais bien à s’interroger sur ce qu’il convient de faire collectivement pour que nos concitoyens retrouvent la confiance en la démocratie, la confiance en la politique.

Nous avons toutes et tous une part de responsabilité et nous devons réagir vite. La démocratie est en danger.



Nous sommes à la mi-temps de cette élection régionale, les résultats ne sont pas définitifs, mais les résultats du 1er tour vont conditionner ceux du second tour.

Alors qu’en 2015, au 1er tour, la liste d’union de la droite du centre et des indépendants, menée par François Sauvadet faisait 24 % et la liste de Debout la France 5,17 %, Gilles Platret, à la tête d’une liste d’union avec Debout la France ne fait, en 2021, que 21,04%. Que dire en Côte d’Or !

Malgré la présence de trois personnalités LR en tête de liste le résultat n’est pas au rendez-vous. En 2015 François Sauvadet faisait 30,75 % et Debout la France 4,33 % alors que Gilles Platret ne fait que 21,42 %.

Ce résultat du 1er tour des élections régionales est très clair, c’est un échec pour Gilles Platret, sa stratégie n’était pas la bonne. Il y a des rassemblements qui font que les voix s’additionnent, comme en 2015 et d’autres rassemblements qui font que les voix se dispersent, comme en 2021.

La politique ce n’est pas que des mathématiques.



Maintenant il faut attendre les résultats du 2nd tour de dimanche prochain pour tirer les enseignements qui seront importants pour la gestion des scrutins à venir.

Un nombre comptera !

Combien de Conseillers régionaux de Bourgogne-Franche-Comté seront élus sur la liste menée par Gilles Platret pour siéger à Dijon ?

Pour mémoire nous étions 25 en 2015 dont 6 de Côte d’Or.

Nous verrons bien dimanche soir.



Pascal Grappin

Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté

Président de la Fédération UDI de Côte d’Or