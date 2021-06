Services municipaux et départementaux bien sollicités après les orages de samedi soir à Chagny

Sébastien Laurent, maire de Chagny a profité d'une visite d'André Accary, Président du Conseil départemental de Saône et Loire pour faire un petit point sur les intempéries de samedi soir.

Au plus fort de l'orage qui a frappé cette partie de la Saône et Loire, samedi soir dernier, ce sont quelques 120 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés du côté de Chagny, épicentre du phénomène météorologique. Ce mercredi, Sébastien Laurent, maire de Chagny et Sylvie Trapon, maire de Rully, ont fait un point d'étape avec André Accary. Très rapidement, tous les services techniques de la ville de Chagny ont été mis à contribution pour nettoyer et rendre fonctionnels de nombreux axes routiers impactés par des chutes d'arbres. Les usagers de la Voie Bleue chagnotine ont pu très vite retrouver la quiétude des lieux, très prisée par les cyclistes notamment. A noter qu'une procédure de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle a été ouverte par la commune de Chagny. Les victimes des intempéries n'ont que quelques jours pour déclarer auprès de leurs assurances les dégâts. Une soixantaine de dossiers a déjà été enregistrée en mairie de Chagny.

L.G