Samedi 26 juin faites-vous tirer le portrait à l’ancienne par le Lions Chalon Doyen 

Depuis 2012, chaque année à pareille époque, le lions-club Chalon Doyen organise sa grande opération « Votre portrait à l’ancienne » au profit d’Autisme 71 GEPAP. Rendez-vous samedi 26 juin, place de Beaune.

Et si vous repartiez avec une photographie comme autrefois. Comme au temps de vos arrière-grands parents, voire de vos arrière-arrière-grands parents. Le lions-club Chalon Doyen vous en donne la possibilité ce samedi 26 juin, de 10 heures à 19 heures, place de Beaune. Moyennant la modique somme de 5 €. En vous proposant son désormais traditionnel rendez-vous « Votre portrait à l’ancienne ».

En vous faisant plaisir vous ferez également une belle action, car les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés à l’association Autisme 71 GEPAP. Une association qui regroupe parents et professionnels et qui a notamment pour objet d’aider, de soutenir, de défendre les droits et les intérêts des autistes/TED et de leurs familles.

A noter que la société des Amis du musée Niépce, le studio Digitlab, la Ville de Chalon et le CIFA Jean-Lameloise sont partenaires de cette belle action de solidarité.

G.H.T.

(Photo d’archives)