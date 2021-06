BASKET (Pro B) : Sébastien Machowski est le nouvel entraîneur de l'Elan Chalon

Communiqué :

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la nomination du technicien allemand Sebastian MACHOWSKi à la tête de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines saisons.

Né à Berlin le 18 janvier 1972, Sebastian est un ancien basketteur professionnel, international allemand qui évoluait au poste d'ailier. Il a commencé sa carrière à l’Alba Berlin en 1991, club avec lequel il remporte la Coupe Korak en 1995.?Sebastian a joué dans les championnats allemand, italien, polonais et même français lors d'une saison au BCM Gravelines en 1999/2000.

Il effectue ses débuts d'entraîneur en tant qu’assistant avec l’équipe réserve nationale allemande en 2006. Il prend sa retraite sportive en 2008 et devient le coach de l’équipe SKK Kotwica Kotobrzeg en Pologne où il restera deux saisons, remportant une Coupe Nationale en 2009. Il retourne ensuite en Allemagne au plus haut niveau durant 3 saisons avec le club des New Yorker Phantoms Braunschweig avec une belle réussite : 1/2 finaliste des playoffs en 2010, finaliste de la Coupe d'Allemagne en 2011.



Ces succès attirent l'un des gros clubs allemands, à savoir Oldenburg où il s'engage pour 3 saisons avec à la clé une 2nde place en Championnat, une 1/2 finale d’Eurochallenge et le titre d'entraîneur de l'année.

Après 3 exercices à la tête de l’équipe, il rejoint Bremerhaven, qu’il amène à la 10ème place du Championnat malgré l'un des plus petits budgets. Sebastian quitte ensuite l’Europe pour une première expérience en Chine. Il revient en Pologne dans le club de Torun où il qualifie son groupe en BCL et sera finaliste de la coupe nationale.

En 2020, il retrouve le championnat chinois en tant que coach adjoint aux Aviators de Shenzhen. La saison est délicate avec la crise sanitaire et se déroule dans une bulle d'où il ressent le besoin de revenir en Europe afin de se rapprocher de sa famille. 0

A 49 ans, Sebastian Machowski est un coach qui se nourrit des différentes cultures du basket. Grâce à son expérience européenne et ses valeurs d’abnégation, Sebastian arrive à Chalon avec pour objectif de ramener l'Elan Chalon en Elite.





Réaction de Leo DE RYCKE, Directeur sportif : « Je suis très enthousiaste à l’idée d'accueillir le coach Machowski à Chalon et de relever avec lui le défi de ramener Chalon au plus haut niveau. »

Sebastian MACHOWSKI en bref

Né à Berlin le 18 janvier 1972 (Allemagne)

Parcours (coach)

2007/09 : Kotwica Kotobrzeg (Pologne)

2009/12 : Phantoms Braunschweig (Allemagne)

2012/15 : EWE Baskets Oldenburg (Allemagne)

2016/17 : Eisbären Bremerhaven (Allemagne)

2018/19 : Shenzhen Leopards (Chine)

2019/20 : Polski Cukier Torun (Pologne)

?2020 : Shenzhen Aviators (Chine)

2021 : Elan Chalon (Pro B)