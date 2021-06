27,89 % contre 26,72 % la semaine dernière à 17H

Vers un nouveau dimanche noir électoralement parlant ?

Le taux de participation national est tombé pour ce midi. Et malgré tous les appels à la mobilisation des différents candidats et partis politiques, l'électeur français semble ne pas avoir changé son logiciel pour ce 2e tour électoral. La participation est en lègère hausse mais de quoi renverser la table au regard des taux enregistrés ce dimanche midi. C'est sept points de moins qu'aux régionales de décembre 2015 (19,59%) et trois de moins qu'aux départementales de mars 2015 (15,72%). En Bourgogne-Franche Comté, c'est toujours la Haute-Saône qui tire vers le haut avec plus de 20 % de participation. Dans les huit départementes régionaux, on vote plus qu'au niveau national.

La participation au second tour des électionsrégionales et départementales, dimanche 27 juin, est à peine plus élevée qu'au premier tour. Elle est estimée à 27,89% à 17 heures, selon le ministère de l'Intérieur. Au premier tour, à la même heure, 26,72% des électeurs avaient voté. Le record d'abstention de la semaine dernière (66,72%) pourrait même être battu. Aux régionales de 2015, à 17 heures, la participation s'élevait à 50,54%, soit quasiment 23 points de plus.