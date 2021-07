Reconquête des espaces publics de l’Allée des Charmes à Granges, un projet co-construit avec les habitants et dont les travaux viennent de commencer

À l’origine, le besoin est remonté de la part de plusieurs habitants, ces derniers faisaient le constat de la non utilisation de la place publique située au centre du lotissement et du sentiment d’insécurité lié aux bassins d’orage situés à proximité des voies et sans séparation physique. Par ailleurs, une des remarques régulièrement transmise était liée à l’absence de lieux de rencontre pour les riverains de ces nouveaux lotissements et pour les plus jeunes en particulier.

Lors des phases d’études et malgré le contexte sanitaire, les élus municipaux ont souhaité associer autant que possible les habitants du lotissement. Ainsi deux questionnaires ont été distribués. L’un traitait du ressenti et des attentes en terme d’aménagement et l’autre des attentes concernant les jeux à mettre en œuvre. Les résultats de ces sondages ont fait ressortir que 90 % des sondés trouvent l’espace vide et impersonnel et ne les fréquentent pas alors que les familles, les adolescents sont plus particulièrement en demande de lieux de rencontre. Ils sont par ailleurs 90 % à souhaiter une renaturation des espaces en prenant en compte les enjeux environnementaux et la manière de rénover les espaces respectueux de la biodiversité, de la réduction des îlots de chaleur et de l’environnement. Pour finir une visioconférence de présentation interactive a été organisée entre l’équipe municipale, les habitants du lotissement et le maître d’œuvre afin de présenter le projet finalisé.

Après la phase de consultation des entreprises organisée ce printemps, les travaux viennent de commencer le 23 juin 2021. L’opération devrait être achevée pour la fin d’année 2021 avec différentes périodes de travaux.

Cette opération d’environ 105 000 € TTC a reçu le soutien de la Région Bourgogne - Franche-Comté, du Département de Saône-et-Loire et de la Préfecture de Saône-et-Loire et s’inscrit dans le cadre du contrat de transition écologique porté par la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise.