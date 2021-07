C'est reparti pour les visites du jeudi à Givry !

Ces visites ont pour objectif de mieux faire connaître l'histoire de Givry, aux touristes, mais aussi … aux givrotins.

C'est la troisième année que l'association Animation en Côte chalonnaise (A2C) organise chaque jeudi matin de l'été, la visite du village de Givry.

Nouveauté cette année, les thèmes de visite ont été enrichis et seront au nombre de trois : Givry au 18ème siècle, les illustres de Givry et l'histoire de la vigne et du vignoble.

Ce jeudi, le thème portait sur les noms illustres du village.

Jean-Claude Dufourd et Joëlle Derain, ont donc conduit les visiteurs à travers Givry, pour un circuit d'un kilomètre, qui a permis d'en savoir plus sur les gens qui ont marqué l'histoire du village, toute époque confondue comme par exemple Claude Courtépée, Vivan Denon, Léocadie Czyz, Louis Armand-Caillat, Emiland Gauthey,...

Le circuit, permet aussi d'en savoir plus sur les anciennes fortifications du village, mais aussi sur les vins givrotins. Il se termine en effet par une dégustation au Caveau Givry-vins, offerte aux visiteurs en partenariat avec l'Office du tourisme du Grand Chalon.

Jean-Claude Dufourd, Président d'A2C, est très heureux de proposer ces visites, « qui sont uniques à Givry mais peu connues par les givrotins. ». C'est dommage, parce que pour en avoir suivi une aujourd'hui, Info-Chalon.com peut vous dire qu'elles sont très enrichissantes !

En pratique ;

Le Givry du 18ème siècle : les 15 et 29 juillet et le 26 août

Les illustres de Givry : le 22 juillet, le 19 août et le 2 septembre

L'histoire de la vigne: le 5 août

L'histoire du vignoble givrotin : le 12 août.

Rdv à 10h30 à la Halle ronde

Coût 4 euros

Inscription obligatoire sur www.animation2c.fr ou au 03 85 41 58 82