Emmanuel Macron instaure une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom...

Même si le Président se refuse d'évoquer une vaccination obligatoire, la France s'achemine vers cette étape. Les "contraintes" mentionnées par Emmanuel Macron font que naturellement les réticences face à la vaccination vont devoir s'effacer devant le rouleau compresseur du système vaccinal qui s'élance. Alors que la France dispose d'un stock de 9 millions de doses qui peinent encore à trouver preneurs, le Président de la République a souligné l'importance de la vaccination dans le déploiement des politiques gouvernementales. Disons-le clairement, en énumérant un certain nombre de contraintes qui vont se déployer sur les non-vaccinés, la France instaure de fait une vaccination obligatoire. Dommage que le courage politique et surtout la reconnaissance officielle de la décision ne soient finalement pas portés en étendard, préférant faire de la politique politicienne.

Les indicateurs se détériorent à nouveau depuis quelques jours, et Emmanuel Macron a évoqué le renforcement de contrôles aux frontières alors même qu'il y a quelques jours, Clément Beaune, Secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes avait déclenché une polémique, considérant que les contrôles aux frontières n'étaient pas en adéquation avec les règles fixées par le gouvernement.

Concrètement ce lundi soir, dans son allocution télévisée, le Président de la République a précisé les contours des prochaines semaines :

- La vaccination rendue obligatoire pour les soignants "sans attendre". Des contrôles et sanctions auront lieu dès le 15 septembre.

- Pass sanitaire obligatoire dès le 21 juillet pour les lieux de loisirs et de culture, et dès début août pour les transports longue distance, les avions, les cafés, les restaurants, les hôpitaux et les maisons de retraite.

- Campagne de vaccination pour les étudiants, lycéens, collégiens dès la rentrée.

- Les tests PCR seront payants dès cet automne sauf prescription médicale.

- Contrôle aux frontières renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un "isolement contraint pour les voyageurs non-vaccinés".

- Troisième dose : campagne de rappels dès septembre pour les vaccinés de janvier-février.

- Retour de l'état d'urgence sanitaire en Martinique et à la Réunion, avec instauration du couvre-feu.

- La réforme de l'Assurance chômage sera pleinement mise en œuvre au 1er octobre.

- En revanche, il n'y aura pas de réforme des retraites tant que la crise est là, mais elle devra être engagée "dès que les conditions seront réunies".

- Mise en place d'un revenu d'engagement pour les jeunes, qui concernera "les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoirs et de droits".