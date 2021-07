AVIS DE DECES - Madame Bernadette PAGET née GREBOT

SAINT-MARCEL, SASSENAY, SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Gilles Paget et Josie,

Pascal et Pascale Paget,

Nathalie et Philippe Arbinot,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

sa sœur Jacqueline Page,

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ses amis ;

les familles Grebot et Paget,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette PAGET

née GREBOT

à l'aube de ses 86 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 16 juillet 2021 à 10h30 en l'église de Saint Marcel.

Madame Paget reposera au funérarium Paccaud de saint Marcel à partir de mardi 13 juillet 2021 à 14 heures.

La famille tient à remercier le personnel soignant de l'EHPAD de Saint Germain du Plain pour sa gentillesse.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.