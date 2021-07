Un 14 juillet pluvieux mais heureux à Chalon-sur-Saône

Contrairement à l'accoutumée, la cérémonie qui commémorait le 14 juillet à Chalon-sur-Saône s'est déroulée sous une pluie battante ce mercredi à 19 heures, Place de l'Obélisque.



Elle avait lieu en présence d'Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire et conseiller régional représentant Marie-Guitte Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jean-Vianney Guigue, vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire représentant André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Pascal Boulling, conseiller communautaire délégué à l'administration générale, aux Gens du Voyage, à l'aérodrome de Champforgeuil et au CISPD représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Thomas Brugger, directeur départemental de l'Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre, et le lieutenant-colonel Éric Jaillard, représentant l'ingénieur en chef de 1ère classe Sylvain Hilairet, chef de corps de la Base Pétrolière interarmées et commandant d'armes de la place de Chalon-sur-Saône.



Bravant les intempéries, des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie. Parmi elles, des élus locaux et des représentants des associations d'anciens combattants, prisonniers, déportés, résistants et victimes de guerre.



Quant aux portes-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.



Après l'accueil des autorités, le lieutenant-colonel Éric Jaillard a passé en revue les troupes présentes puis la remise de décorations.



Ensuite, le maire de Chalon-sur-Saône a tenu un discours.



Une intervention interrompue par le malaise d'une porte-drapeau. Fort heureusement, plus de peur que de mal, la jeune femme s'en sort avec juste une dent cassée. Elle devrait être sous observation afin de déterminer les causes de son malaise. Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.



Après les dépots de gerbes commémoratives des associations patriotiques et des autorités civiles et militaires, la sonnerie aux morts, la minute de silence, l'hymne national, c'était le salut aux portes-drapeaux et l'honneur aux autorités, sur la Marche des soldats de Robert Bruce.



La cérémonie continuait avec un défilé à pied suivi d'un défilé motorisé.

Des festivités en demi-teinte toutefois en raison de cette météo capricieuse obligeant la municipalité à réadapter sa programmation.

Ainsi, après le feu d'artifice reporté au 28 août, c'est au tour du bal populaire initialement prévu Place de l'Hôtel de Ville d'être annulé.



À l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié était servi à la mairie. Durant cette réception, les bacheliers des lycées Chalonnais ayant obtenu la mention «Très bien» étaient mis à l'honneur par le maire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati