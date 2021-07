Ce 13 juillet 2021, animations et feu d’artifice réussis à Champforgeuil.

La commune de Champforgeuil avait pris la décision de maintenir les festivités de ce 13 juillet, une véritable aubaine, la pluie n’est pas venue contrairement à ce qu’avaient prévu les météorologues.

Les enfants et leurs parents étaient nombreux ce mardi soir à la maison de loisirs pour participer au quiz musical organisé par les jeunes ados de la maison des loisirs. Pas facile de prévoir une animation à l’extérieur avec ce temps très instable, pourtant les jeunes ados Ethan et Evan et leur animateur Julien du centre de loisirs avaient concocté une animation musicale sur les années 80. Chaque famille ou groupe avait un nom d’emprunt et devait reconnaitre et noter sur une ardoise le titre du thème musical. Un peu tous les styles étaient au programme, dessins animés, films, jeux vidéo et bien d’autres. Les 13 équipes se sont bien défendues et c’est le groupe The Best qui a gagné avec 31 points suivi par les BBZ 28 points. Annie Sassignol maire de la commune a assisté à cette animation et ensuite tout le monde s’est rendu au stade de foot où les habitants attendaient, au rythme d’un DJ, le traditionnel feu d’artifice.

Une soirée et un feu d’artifice très réussis avec ses belles fusées de toutes les couleurs tirées par des artificiers professionnels. Par mesure de sécurité, il y avait quelques policiers et le personnel de la croix blanche.

C.Cléaux