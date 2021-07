AVIS DE DECES - Madame Mauricette CHARLET née FEVRAT

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal et Catherine Charlet,

Isabelle et Thierry Peigneux,

Roselyne et Claude Godard,

ses enfants ;

Hélène, Camille, Pauline, Valentin, Thomas, Mathieu et Clara,

ses petits-enfants ;

Léa, Anaïs et Meylia,

ses arrière-petites-filles ;

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la douleur de vous annoncer le décès de

Madame Mauricette CHARLET

née FEVRAT

survenu le 12 juillet 2021 à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 19 juillet 2021, à 10 heures, en l'église Sainte Thérèse de Saint Rémy.