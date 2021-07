Un vif succès pour le duo Roxana Léa et Mathieu Gattuso aux Guinguettes

Si la veille, les cieux n'étaient pas favorables pour le Cadence Quartet, provoquant l'annulation pure et simple de son concert, il en a été tout autre pour Roxana Léa et Mathieu Gattuso. Le duo pop a joué vendredi soir au milieu des spectateurs en raison de la montée des eaux. Plus de détails avec Info Chalon.

Après une courte interruption, en raison d'une météo maussade qui a entraîné l'annulation du concert du Cadence Quartet jeudi soir, la série de concerts de la Saône en guinguettes a repris de plus belle avec Roxana Léa et Mathieu Gattuso ce vendredi 16 juillet à 21 heures 30.



Installée à Chalon-sur-Saône depuis 2014, Roxana Léa est un auteur-compositeur-interprète de talent.



Depuis l'âge de 10 ans, elle adore tout chanter mais c'est d'abord en musique classique que la chanteuse fera ses premières armes avec 8 ans d'études à Iași, le centre culturel, économique et universitaire de la région roumaine de Moldavie.



Après avoir participé à tous les karaokés de la ville, Roxana intègre un premier groupe de reprises. Groupe qui fera plus de 100 concerts!



Après un passage par l'Italie, c'est à Chalon-sur-Saône que notre chanteuse pose ses bagages il y a sept ans de cela, suivant son mari qui avait trouvé un emploi à l'hôpital.



Tombée amoureuse de la langue de Molière et découvrant une scène artistique si riche, Roxana reprendra par un duo acoustique sur des reprises et enchaînera les concerts avec des groupes de Mâcon, Dijon et Lyon.



Sa première création paraît le 17 décembre 2020, «Good Old Days», et connaît un franc succès en Angleterre où il est numéro 1 à la radio WaveWSM à Weston, repris ensuite par une autre radio dans le Kent.



Quant au clip, il a été réalisé par Mehdi Khadouj, vidéaste mâconnais, et a été tourné au château de Varennes-lès-Mâcon.



Originaire de Bourg-en-Bresse, Mathieu Gattuso a le style, l'attitude et l'étoffe d’un grand artiste. Doté d'une voix et d'un sens de l'interprétation remarquables, ce chanteur-guitariste de 36 ans, adepte de course à pied, voue une passion pour la musique depuis le lycée. Le chant qu'il manie avec brio, Mathieu l'a pratiqué pendant 15 ans en autodidacte avant de prendre quelques cours avant de suivre une formation de professeur de chant pendant une année, ce qui lui a permis d'enseigner et également de progresser dans sa pratique vocale.



Cet artiste talentueux qui chante à la perfection dans la langue de Shakespeare écrit pourtant des chansons en français depuis le lycée en français, aimant jouer sur les mots et employer des images et autres métaphores pour faire passer une émotion ou un message.



Mathieu Gattuso a sorti 2 EPs auto-produits : le 1er en avril 2018 en duo avec Anne-Gaëlle Bisquay, violoncelliste du groupe «Têtes Raides», dans un registre folk et le 2ème en septembre 2020, intitulé «Chemins de Traverse», avec des musiciens dans un registre plus pop. Cet EP a été élaboré en collaboration avec Julien Lacharme, guitariste d'Alpha Blondy et du groupe de rock «Gnô». Notons que ce dernier a créé tous les arrangements à partir des chansons guitare-voix de Mathieu et qu'il collabore également avec Roxana.



Depuis 2018, les deux chanteurs multiplient les collaborations.



De Maroon 5 à Everybody needs somebody to love des Blues Brothers en passant par Shallow de Bradley Cooper et Lady Cooper, le duo pop a su mettre l'ambiance sur la petite scène improvisée à la surface en raison de la montée des eaux, réussissant même le tour de force de faire danser son auditoire.



Ce samedi soir à 21 heures, c'est au tour de Sarah-Jeanne Ziegler de se produire aux Guinguettes.



Artiste parisienne en pleine évolution, Sarah-Jeanne manie les phrasés poétiques et cinématographiques dans une folk hybride, sensible et puissante. De Paris à Montréal, mêlant tant l'anglais que le français et entrelaçant ses berceaux musicaux, elle offre un répertoire dans une forme épurée et essentielle où guitares et violon accompagnent élégamment sa voix suave.



Un rendez-vous à ne surtout pas manquer!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati