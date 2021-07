Vous avez dit contrôle sanitaire aux frontières ?

Pour beaucoup de chalonnais, l'Espagne fait figure d'Eldorado chaque été, et encore plus cette année pour les Juilletistes au regard du temps que nous avons eu en Saône et Loire depuis une quinzaine de jours. Partis vaccinés avec sa petite famille, notre Chalonnais précise que son dernier enfant n'avait qu'une seule dose de vaccin. Parti avec un test PCR dans le sens aller, aucune inquiétude n'était à souligner. Mais avec le changement de dernière minute porté par le gouvernement sur les passages aux frontières, et le renforcement annoncé des contrôles, nos Chalonnais ont pris soin d'effectuer un test PCR en Espagne avant de rejoindre les bords de Saône... et s'éviter tout souci à la frontière conformément à ce qui était annoncé.

Après une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres côté Espagnol, et un nouveau test PCR, "des écouvillons qui ont duré 3 secondes dans une narine", "et la modique somme de 110 euros", notre famile est repartie en direction de la frontière, soucieuse de présenter un test en conformité avec la législation et surtout de rencontrer les douaniers postés pour s'assurer de toute infiltration "covideuse".

Au beau milieu de la nuit, nos Chalonnais ont franchi la frontière sans aucune difficulté, sans même un agent Français susceptible de leur réclamer la présentation des test PCR et autres QR Code. Ils ont pu rejoindre leur nid douillet sans aucune difficulté mais avec la douloureuse amertume d'avoir dépensé 110 euros pour rien... et surtout la considération qu'entre ce qui est annoncé et la réalité des faits, il y a parfois une vraie frontière.

Un témoignage dont on ne peut conclure à une généralité bien évidemment.