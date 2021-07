Informations à l'attention des riverains du quartier Citadelle

La compagnie AADN - Arts et Cultures numériques jouera en continu Le Phare sur la Place Ronde du mercredi 21 au samedi 24 juillet à 22 heures, et la compagnie Chiendent-Théâtre jouera La Mare où [l'] se Mire dans le Jardin de l'Arquebuse, 4 Rue Gauthey, du jeudi 22 au dimanche 25 juillet, à 11 heures 20 et à 18 heures.



Pour que ces événements se déroulent en toute sécurité :



▶ La circulation sera interdite Place Ronde :



→ du mercredi 21 au samedi 24 juillet, entre 11 heures et 3 heures du matin

→ les dimanche 25 et lundi 26 juillet, entre 10 heures et 20 heures



À noter qu'elle était déjà interdite les lundi 19 et mardi 20 juillet , entre 8 heures et 2 heures du matin.



▶ sur les mêmes créneaux horaires, des rues seront mises en impasse :



→ Rue des Places, entre la rue Charles Boysset et la place Ronde

→ Rue des Places, entre la rue de la Citadelle et la place Ronde

→ Rue Docteur Mauchamp, entre la rue Saint-Alexandre et la place Ronde

→ Rue Docteur Mauchamp, entre la rue d'Autun et la place Ronde



▶ Le stationnemment sera interdit :



→ jusqu'au mardi 27 juillet (8 heures) :

— Place Ronde, en totalité

— Rue Docteur Mauchamp, de la rue Saint-Alexandre à la place Ronde

— Rue Docteur Mauchamp, entre la place Ronde et la rue d'Autun

→ du mardi 20 (8 heures) au dimanche 25 (19 heures) : Place Carrée, sur les emplacements jouxtant les N° 6 et 8.



→ du mercredi 21 (8 heures) au lundi 26 juillet (14 heures) : Rempart Saint-Pierre, sur 10 emplacements au droit du N°25.

→ du mercredi 21 (8 heures) au dimanche 25 juillet (19 heures) : Rue Emiland Gauthey, entre la rue d'Autun et le boulevard de la République, rue d'Autun, sur 3 emplacements au droit du N°31.



La Ville de Chalon-sur-Saône vous remercie pour votre compréhension.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati