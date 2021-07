L’espace Prévert de Châtenoy-le-Royal accueille le centre aéré du CCAS

Cinq animateurs, animatrices s’occupent des enfants dans cette structure que l’on appelle communément centre aéré. Les enfants font diverses activités à l’intérieur des salles mises à disposition mais aussi à l’extérieur dans l’ancienne cour de récréation quand le temps le permet. Les enfants sont regroupés par niveau scolaire pour les activités.

Imad est animateur, il va leur proposer du sport collectif comme le foot, le basket, le rugby en extérieur le matin, des séances de relaxation et du yoga l’après-midi. Avec Pauline, les enfants font du découpage, collage…, dans la salle d’activités de Charline, ils pratiquent la peinture avec les mains et vers Virginie c’est sur les galets que les enfants exercent leur talent pendant qu’un autre groupe s’adonne aux jeux collectifs avec Théo. Du voleur de chapeau au loup garou en passant par la peinture, le découpage et les séances sportives, avec ce panel d’activités, les animateurs et animatrices ne manquent pas d’imagination pour le plus grand bonheur des enfants.

Le centre d’accueil de loisirs de l’Arc en Ciel est ouvert jusqu’au 27 Août.

C.Cléaux

NDLR : Nous regrettons de ne pas avoir eu le droit de photographier les enfants dans leurs activités, la majorité des parents n'ayant pas donné l'autorisation du fameux "droit à l'image" aux responsables du CCAS.