Le centre EDEN participe samedi 7 août à la 30eme Nuit des étoiles

ATTENTION - Réservation obligatoire et présentation pass sanitaire !

« Pour leur trentième anniversaire, les Nuits des étoiles 2021, organisées par l’Association Française d’Astronomie, proposent à tous les curieux du ciel de renouer avec la tradition : guetter les étoiles filantes.

Et partager le spectacle de ces poussières de comète filant sur la voûte étoilée en racontant l’histoire du Système solaire. Notre histoire.

Cette année est un « bon cru » pour l’observation des étoiles filantes en raison de l’absence de Lune pour ce week-end des 6, 7 et 8 août.

Les Nuits des étoiles 2021 sont aussi l’occasion de parler de l’actualité du secteur spatial et notamment du spationaute français Thomas Pesquet, actuellement en mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021, mais aussi des toutes nouvelles missions martiennes, les rovers américain Perseverance et chinois Zhurong, ainsi que l’orbiteur émirien Hope »

Au programme du centre EDEN :

2 séances :

1 ère séance :

21 h 30 : projection du film « dans les yeux de Thomas Pesquet » - Durée 30 mn

Film « dans les yeux de Thomas Pesquet » : La voix de Marion Cotillard mène durant 30 minutes petits et grands dans l’espace avec le plus jeune spationaute de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et leur fait découvrir les moments forts d’une mission qui aura duré 196 jours dans la Station Spatiale Internationale (ISS) à 400 km au-dessus de la Terre.

A partir de 22 h 00 : observations du ciel et des étoiles à l’œil nu et au télescope, expositions…

Sur réservation – présentation obligatoire d’un pass sanitaire.

2 ème séance :

22 h 30 : projection du film « dans les yeux Thomas Pesquet » -. Durée 30 mn

Film « dans les yeux de Thomas Pesquet » : La voix de Marion Cotillard mène durant 30 minutes petits et grands dans l’espace avec le plus jeune spationaute de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et leur fait découvrir les moments forts d’une mission qui aura duré 196 jours dans la Station Spatiale Internationale (ISS) à 400 km au-dessus de la Terre.

A partir de 23 h 00 : observations du ciel et des étoiles à l’œil nu et au télescope, expositions…

Sur réservation – présentation obligatoire d’un pass sanitaire.