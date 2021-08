AVIS DE DECES - Madame Jeanne-Marie DAMOTTE née THEVENET

RULLY



Ses neveux ;

M. et Mme Christian et Monique Belleville,

M. et Mme Jean-Paul et Michèle Thevenet,

M. et Mme Claude et Anne-Marie Thevenet,

et ses petits neveux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne-Marie DAMOTTE

née THEVENET

munie des sacrements de l'église

survenu dans sa 99e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 août 2021, à 15 heures, en l'église de Rully suivie de l'inhumation au cimetière de Rully.

Jeanne-Marie repose à la Maison Funéraire de Chagny (route de Chaudenay).

Un grand merci à Sophie, son aide à domicile, au personnel de Domisol et du centre hospitalier pour leur gentillesse et leur dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.