AVIS DE DECES - Monsieur Michel JEANNOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Emilia Macchione,

sa compagne ;

Simone Jeannot,

sa maman ;

son frère Jean-Claude et sa belle-sœur Martine,

sa belle-sœur Marie-France et son beau-frère Jean-Pierre,

ses neveux et nièces ;

ses beaux-enfants ;

ainsi que toute sa famille en France et en Italie et tous ses amis vous font part du décès après un long combat de

Monsieur Michel JEANNOT

survenu à Dijon le 2 août 2021 à l'âge de 59 ans.

La cérémonie se déroulera le vendredi 6 août 2021, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Michel repose à la Maison funéraire de Crissey située 100 rue Principale. Fleurs naturelles uniquement. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements. La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine ainsi que l'équipe HAD et les infirmières.

La famille rappelle à votre souvenir son papa

Roger

et son frère

Philippe