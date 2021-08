ORAGES : La Saône et Loire placée en alerte orange

Des rafales de vent à plus de 100 km / heure sont redoutées et de fortes précipitations sont possibles avec de la grêle.

Qualification du phénomène



Situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent.



Situation actuelle

La dégradation orageuse n'a pas encore débuté. Ce début d'après-midi la chaleur est marquée avec à 14 heures : 30.8°C à Gueugnon (71) et à Charolles (71), et 29.8°C à Dole (39).

Evolution prévue

Après une journée de jeudi particulièrement chaude, des orages remontent de Rhône-Alpes en soirée sur la Saône-et-Loire et le Jura.

Les fortes rafales de vent constituent l'élement principal de ces orages, avec des pointes pouvant atteindre 100 à 110 km/h, voire localement un peu plus. Les orages s'accompagnent également d'un risque de grêle bien marqué. Enfin, de fortes pluies peuvent se produire ponctuellement : jusqu'à 20 à 30 mm en peu de temps.

Cet épisode s'annonce de courte durée et les orages s'évacuent rapidement vers le nord de la Franche-Comté en milieu de nuit prochaine.