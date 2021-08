Dans le cadre du Festival Garçon la note, le groupe Lucky Pepper met l’ambiance à la Brasserie Côté Saône

Mercredi, à partir de 20 heures 30, il y avait affluence à la brasserie « Côté Saône » situé 2 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, pour la soirée concert du groupe de rock ‘Lucky Pepper’ dans le cadre du festival « Garçon la Note » encadré par Nolwen Robine, responsable programmation de ce festival.

La propriétaire de cette brasserie Lise Guillarme (au centre sur la photographie) pouvait être satisfaite de cet événement qui affichait complet et qui a permis au cours de la soirée, grâce au groupe ‘Lucky Pepper’ de faire découvrir de la musique blues et rock’n’roll à beaucoup de personnes qui se sont succédées lors de cette soirée.

Le groupe a revisité à sa sauce les plus grands tubes de rock et de blues tout en proposant ses propres compositions et des reprises aux influences de blues urbains et de rock garage devant des chalonnaises et des chalonnais ravis d’être présents.

Ce groupe était composé :

de Geoffrey LuckyPepper (guitare électrique, harmonica et chant),

et Julien Lacombe ( bassiste ),

Ils ont d’ailleurs été chaleureusement félicités à chaque fin morceau par un public séduit.

Clin d’œil à Agathe Ruga, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture, accompagnée de ses deux charmantes amies.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B