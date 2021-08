Ouvrez les yeux ! Le zeppelin Goodyear revient ce lundi sur le Chalonnais !

Pour celles et ceux qui l'avaient raté il y a quelques jours sur sa route aller, le Zeppelin Goodyear devrait repasser ce lundi en début de soirée du côté de Champforgeuil. A vos appareils photos ! Et n'hésitez pas à nous adresser vos clichés via mail [email protected] ou par SMS 06 66 52 37 45

Photo Christian Ninot