COVID : la recherche « au point mort », s’alarment les experts de l’OMS

La recherche des origines du COVID19 « est au point mort » et il est urgent de la reprendre, car plus le temps passe plus elle est difficile à mener, avertissent les experts auteurs en mars d’un rapport sur le sujet pour l’OMS. « Les anticorps déclinent avec le temps : collecter des échantillons [animaux] et tester des gens qui pourraient avoir été exposés avant décembre 2019 donnera donc de moins en moins de résultats », mettent-ils en garde dans une tribune publiée mercredi par la revue scientifique Nature.