Chalon-sur-Saône : Decouvrez le groupe de K-Pop ‘Be : U Crew’

Ils sont chalonnais et chalonnaises, la plupart issus du Conservatoire du Grand chalon, amoureux et passionnés de la K-Pop (comme du temps des boys bands) et adorent reproduirent les chorégraphies des groupes coréens.

Info-chalon a rencontré le groupe de jeunes chalonnais place de l’hôtel de ville, vendredi aux alentours de 11 heures 30, alors qu’ils travaillaient leur chorégraphie (KPOP In Public), afin de réaliser une vidéo qui sera diffusée sur leur compte instagram : @be.ucrew

Concernant ce groupe, il est constitué de : Clovis, Majdoudine, Mac Kenzie, Mélodie, Jenny et Louise (à la caméra).

Venez nombreux, découvrir leur compte instagram et leur nouvelle chorégraphie !

J.P.B