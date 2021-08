A Genouilly, l'heure du bilan pour Emmanuel Macron et son gouvernement

Pas la peine de chercher une polémique dans le choix des lieux pour cette réunion politique de rentrée du côté du député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain. C'est bien un choix délibéré qui est à l'origine de l'organisation de ce rassemblement à Genouilly, située sur la circonscription de la députée Josiane Corneloup.

Présidentielles... présidentielles...

Même si officiellement, le Président Emmanuel Macron n'a pas encore fait savoir ses intentions quant à un éventuel second mandat, le doute n'est guère permis. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter la sémantique mise en place afin de défendre le bilan de mandat porté tant par Raphaël Gauvain que par le Garde des Sceaux.

L'heure est bien à préparer les prochains mois qui verront les élus sortant briguer un autre mandat... et en filigramme les élections législatives qui s'inscriront dans la suite des présidentielles.

"La France s'en sort plutôt bien et même bien mieux que nos voisins"

Le député de Saône et Loire a évoqué "l'incertitude aggravée par la crise sanitaire", "une campagne politique qui va se dérouler dans un contexte de crise sanitaire, "un contexte qui engendre la peur et la crainte légitime" tout en signalant "bien malin qui peut prévoir les conséquences de cette crise sanitaire avec le risque populiste".

"Le gouvernement a plutôt bien géré cette crise, la France n'a pas à rougir de ce qui a été fait. Ce n'est pas le fruit du hasard si la France s'en sort bien".

Un bémol sur le régalien ?

"La petite voix de nos opposants qui laissent entendre qu'en matière de justice, on n'a rien fait. On ne peut pas laisser dire ça. + 8% l'année dernière pour le budget de la justice, + 8 % cette année. Quel était le budget sous Sarkozy ou Hollande ? Jamais aucun gouvernement n'est allé aussi loin sur les moyens donnés. Il est important de défendre le bilan et de poursuivre le dépassement des clivages politiques autour d'un vaste rassemblement" a conclu Raphaël Gauvain.

"On a un véritable bilan" pour Dupond-Moretti

Même son de cloche du côté du Garde des Sceaux qui a dressé un vibrant plaidoyer en faveur de la politique gouvernementale. "Le dévouement de la justice est une réalité. Certains parlementaires de l'opposition n'ont pas voté le budget considérant qu'il était insuffisant. + 607 millions d'euros l'année dernière, + 660 millions cette année dans le budget qui sera voté. On a franchi la barre historique des 9000 magistrats en France alors que Madame Le Pen inscrit dans son livre blanc de la justice le seuil des 9000... Il faudra juste lui rappeler qu'on ne l'a pas attendu".

"Il n'y pas de vacances de magistrats dans ce pays même si il reste le problème des greffiers sur lequel on a travaillé. On a réalisé le plus grand plan d'embauches depuis plus de 25 ans" avant d'évoquer la justice de proximité, la question des pensions alimentaires adossées à la CAF et de fustiger "cette société des experts" auto-proclamée sur les réseaux sociaux.

Même sur la question des moyens attribués à la police, "ce sont 10 000 policiers supplémentaires à comparer aux 12000 supprimés par la droite sous Sarkozy" mais aussi "les 7000 places nouvelles en prison".

Vincent Chauvet, maire d'Autun appelle à la méfiance sur la question de la judiciarisation accrue des élus

Face au Garde des Sceaux, le maire d'Autun a demandé au gouvernement à la vigilance sur la question de la judiciarisation des élus, et du risque accru "du tous pourris" alors que Jean-François Farenc, Président de l'association des maires ruraux de Saône et Loire s'étonner de la question des Obligations de Quitter le Territoire Français. Autant de thématiques sur lesquelles Eric Dupond-Moretti a pris soin de répondre avec l'humour et le sarcasme qui le caractérisent.

