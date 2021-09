Le programme complet de la fête de la vigne 2021

Vendredi 3 septembre : Soirée Guinguettes avec les restaurateurs et commerçants givrotins

Piétonnisation du centre bourg, ouverture de grandes terrasses pour tous les restaurateurs, cafetiers et commerçants qui vous proposeront ainsi une restauration conviviale « spéciale Fête de la Vigne » avec des ambiances musicales variées.

Le Salon de Grégoire, 5 rue de la République à partir de 19 heures

Soirée moules frites (maroilles, époisses, roquefort)- Réservation au 06 68 23 97 10

Tapas, assiette de fromages - Réservation conseillée au 03 85 45 38 41

La Billebaude, 4 place d’Armes à partir de19h

Les p’tits plats gourmands de la Billebaude

Food Truck

Food Truck Le Fantastico, 20 rue de la République

Offre habituelle

Offre habituelle

Samedi 4 & dimanche 5 septembre. Robe Grenat (2 place de l'Église) proposera le vente de vin au verre et de quelques gourmandises

Samedi 4 septembre :

De 10h à 13h et de 15h à 18h : l’Antenne Touristique & le Caveau Givry Vins proposeront des dégustations, des conseils, une présentation et la vente de vins de l’appellation «Givry».

14h au Parc Georges Laporte (Derrière la Mairie – Zone «Pass Sanitaire»)

Spectacle pour enfants dès 4 ans – durée 45mn environ :

« Un Instant de type magie », à la fois drôle, généreux, joyeux, époustouflant et incroyable, ce spectacle vous transporte dans une aventure folle et inattendue. Julien Sonjon vous embarque dans un moment interactif et palpitant où vous donnerez vie à ses tours de magie.

Cet artiste aux talents multiples est un improvisateur-comédien-magicien des plus énergiques. Il vous mijote plein de surprises afin de mettre des étoiles plein les yeux, aussi bien des enfants que de leurs parents.

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

15h30 à la Résidence Autonomie des Sept Fontaines

Concert par la troupe de chanteurs Chor’oms

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

À partir de 16h sur la Place d’Armes, fête foraine avec des attractions pour les petits et moins petits !

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

17h30 - Antenne touristique et Caveau Givry Vins

Cérémonie de présentation de la bande dessinée « Léocadie Czyz, Héroïne Givrotine » par l’association «Bulles de Bourgogne»

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

A partir de 19h - Place de l’Eglise, Soirée restauration / buffet / buvette par nos associations givrotines :

• Foot : l’association US Givry-Saint Désert vous propose ses « burgers givrotins ». Réservation possible au 06 82 90 10 05.

• Rugby : l’association Rugby Givry Cheilly vous propose des andouillettes ou saucisses de Morteau frites et hot dog pour les petits.

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

Dès 22h - Place de l’Eglise : Bal, soirée dansante animée par « Les pentes créatives » Thomas Pradet.

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

22h30 : Feu d'artifice (suite à l’annulation du 13/07)

Le feu sera tiré depuis le Parc de l’école Notre Dame de Varanges (fermé au public).

Pour y assister dans les meilleures conditions, rendez-vous Place d’Armes.

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

1h00 : Fin des festivités

Dimanche 5 septembre :

Place d’Armes : Fête foraine avec des attractions pour les petits et moins petits !

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

De 9h à 18h, entre la Place de la Poste et la Rue de l’Hôtel de Ville : Marché artisanal organisé par A2c

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

De 9h à 13h au centre bourg (rue de la République) : Marché de producteurs locaux

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

De 10h à 13h et de 15h à 18h : l’Antenne Touristique & le Caveau Givry Vins proposeront des dégustations, des conseils, une présentation et la vente de vins de l’appellation «Givry».

Toute la journée Place de la Poste

Stands tenus par les associations : A2c, le Rêve de Marie DREAM, l’Amicale pour le don du sang bénévole de Givry et ses environs, Femmes solidaires, Groupama.

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

10h30 : Cérémonie de commémoration de la libération de Givry & vernissage de l’exposition «Léocadie Czyz»

La cérémonie débutera à 10h30 au Clos Salomon, se poursuivra à 10h45 au Parc Oppenheim puis à 11h au Monument aux Morts. Elle se clôturera par le vernissage de l’exposition «Léocadie CZYZ », projet artistique et historique original mené par l’association

«Bulles de Bourgogne», autour du personnage-clé de la libération de Givry. Un verre de l’amitié sera ensuite servi au Parc Georges Laporte.

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

De 12h à 18h - Place de l’Eglise, Stands restauration, buffet,buvette par nos associations givrotines :

• Foot : l’association US Givry-Saint Désert vous propose ses « burgers givrotins ». Réservation possible au 06 82 90 10 05.

• Rugby : l’association Rugby Givry Cheilly vous propose des andouillettes ou saucisses de Morteau frites et hot dog pour les petits

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

14h30 - Place de la Poste : Concert Aubade par l’ Harmonie Municipale

Hors zone «pass sanitaire», sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

De 15h à 18h sur tout le site de la Fête de la Vigne : Déambulations musicales par les Bandas « Les sourdines à l’huile » et « No woods »

A partir de 15 heures : Démonstration de gravure à la Halle ronde, à l'initiative d'Art Image et d'Animation en Côte chalonnaise, dans le cadre de l'exposition « Gravures libres », du Groupe « Envers Endroit »

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

16h - Place de l’Eglise : Démonstration de Box Thaï par l’Association Givry Box Thaï Boran

Pass sanitaire, sous réserve de l’évolution des mesures préfectorales

Zone « Pass sanitaire »

En application des directives préfectorales, l’accès à certaines zones de la Fête de la Vigne (zone restauration Place de l’Eglise, parc Georges Laporte…) est cette année soumis à la présentation d’un pass sanitaire. Une fois le certificat sanitaire validé, un bracelet de couleur sera remis aux visiteurs pour la journée.

Parkings