Plus de 10 000 chiens en lice pour le prestigieux Championnat de France du Chien de race

La plus grande manifestation dédiée au chien de race en France est de retour et s'annonce exceptionnelle !

Ce n'est en effet pas un, mais deux championnats de France du chien de race qui se dérouleront le week-end du 4 et 5 septembre 2021 au château de Brognon, à côté de Dijon, au cœur de la magnifique campagne bourguignonne : l'édition 2020 qui avait dû être repoussée en raison de la situation sanitaire, et l'édition 2021 ! Pour la première fois, ce sont plus de 10 000 des plus beaux spécimens canins venant des quatre coins de France, mais aussi de plus d'une vingtaine de pays, qui seront réunis pour tenter de décrocher le très convoité titre de « Champion de France » de ces 143e et 144e éditions, selon des critères précis homologués par la Centrale Canine.

À l'occasion de ce week-end exceptionnel, les visiteurs pourront découvrir la grande majorité des races canines reconnues sur le plan international : plus de 340 races ou variétés seront représentées chaque jour !

Ils pourront ainsi admirer les plus beaux spécimens de l'élevage français comme le berger australien, chien préféré des Français en 2020, le golden retriever, le dalmatien, le shiba ou encore toutes les variétés de bergers belges ou de corgis ! L'occasion aussi de découvrir des races originaires de Bourgogne Franche-Comté, comme le porcelaine et l'épagneul de Saint-Usuge, mais aussi d'autres races françaises comme le cursinu (race originaire de Corse), l'épagneul Pont-Audemer, etc. ou encore des races rares, à très faible effectif, comme le puli, race d'origine hongroise, le berger d'Asie Centrale, le chien du pharaon, une race de Malte, etc.

« Après plus d'un an sans championnats, expositions canines, etc. cet évènement est particulièrement attendu par tous les cynophiles de l'Hexagone ! Tout au long de ce week-end, petits et grands sont invités à venir assister à ce rassemblement canin hors du commun qui réunit des centaines de professionnels et amoureux des chiens qui seront ravis de partager leur passion ! » ajoute Alexandra Balzer, président de la Centrale Canine.

Un week-end pour découvrir l'incroyable diversité canine et échanger avec des passionnés

Pour les visiteurs, comme pour les participants, cet événement est l'occasion unique de découvrir en un seul et même lieu la diversité de l'espèce canine, ses aptitudes et ses facultés d'adaptation aux situations les plus variées. En plus d'assister aux déroulements des jugements sur les dizaines de rings, les visiteurs auront la possibilité de rencontrer des centaines de passionnés et d'éleveurs ainsi que les équipes de la Centrale Canine sur leur stand. Ces experts ont à cœur de vous faire partager leur passion et de répondre à toutes vos questions.

En visitant une exposition aussi importante et riche, les visiteurs auront l'occasion de découvrir l'incroyable diversité canine et donc de se faire une idée plus précise de la race qui les intéresse. Un événement à ne pas manquer !

Champion de France de Conformité au Standard : la consécration pour un chien de race

Au fil des années, le titre de Champion de France de Conformité au Standard est devenu le titre le plus prestigieux, mais également le plus difficile à obtenir dans l'Hexagone, pour un chien de race. Pour prétendre à ce titre, le candidat doit dans un premier temps remporter le CACS (Certificat d'Aptitude et de Conformité au Standard) lors du Championnat, mais il doit aussi justifier de résultats en expositions, de réussite à des tests de caractère ou d'aptitudes naturelles, sans oublier les examens ou tests de santé exigés pour homologuer le titre. Un long parcours qui demande de l'engagement des deux côtés de la laisse !

Pour départager l'ensemble des chiens inscrits, jugés, par race et variété, sexe et classe individuelle, un panel d'experts venus du monde entier officiera pendant les deux jours de jugements. Un week-end d'exception en perspective !