JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE- Les samedi 18 et dimanche 19 septembre sur le thème « Patrimoine pour tous ! »

Les 18 et 19 septembre prochains se dérouleront les 38es Journées européennes du Patrimoine, sur le thème « Patrimoine pour tous ! ». Adultes ou enfants, en famille, en solo ou entre amis, tous trouveront des propositions à leur attention ! Visites libres ou guidées, armé d’un smartphone ou d’une brochure, chacun pourra arpenter le patrimoine de la Ville, qui est notre bien commun. Il rencontrera des hommes et des femmes passionnés qui œuvrent toute l’année pour la transmission de ces œuvres aux générations futures.

À Chalon-sur-Saône, ce sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur une période de notre histoire, celle du Moyen Âge, alors que s’achèvera l’exposition « Miroir du Prince, 1425-1510, la commande artistique des hauts fonctionnaires bourguignons », un « Rendez-vous du Louvre » présenté conjointement au musée Rolin d’Autun et au musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône.

Exposition Miroir du Prince

Le musée Vivant Denon et le musée Rolin d'Autun s’associent, avec le concours du musée du Louvre, pour une double exposition exceptionnelle, afin de faire découvrir aux visiteurs la richesse des œuvres du XVe siècle de notre région dont certaines sont pour la première fois réunies. Grâce à des pièces remarquables en provenance des plus grands musées et bibliothèques de France et de l’étranger, ce sont les trésors du mécénat du XVe siècle qui se dévoilent : sculptures, peintures, dessins, tapisseries, vitraux, manuscrits, objets précieux… autant de témoignages du rôle des hauts fonctionnaires de la cour de Bourgogne dans la création et la diffusion de foyers artistiques sur le territoire.

VISITES LIBRES

Samedi et dimanche de 10h à 19h – gratuit

VISITES GUIDÉES Durée : 45 min - Gratuit

Samedi à 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 16h et 17h

Dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 17h

DÉMONSTRATIONS

L’association Armatura, spécialisée dans l’étude des techniques anciennes de combat, évoquera le Pas d’armes de la Fontaine des Pleurs et les techniques de combat au XVe siècle (explication des règles, présentation des armes, du matériel utilisé et des manuels d’escrime, démonstrations de maniement de la hache…).

Samedi de 14h à 19h – gratuit

CONFÉRENCE

Le Pas d'armes de la Fontaine des Pleurs au travers des récits et chroniques

Vendredi 17 à 18h

Durée : 1h30

50 personnes - gratuit

MUSÉE VIVANT DENON

Ouvert en continu de 10h à 19h

3 rue Boichot

Entrée place de l’Hôtel-de-Ville

03 85 94 74 41

www.museedenon.com



LES TEMPS FORTS CHALONNAIS

Visites libres

Exposition « Chalon-sur-Saône, du cœur du duché à la frontière du Royaume, 1425-1510 » et présentation de la maquette de Chalon en 1500 par Max Josserand, son créateur.

Exposition conçue par le service Animation du Patrimoine

Samedi et dimanche de 14h à 18h

RDV : salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville

La cathédrale Saint-Vincent

Ouverture exceptionnelle de la salle capitulaire avec ses oeuvres majeures et de la chapelle Lamoureux ornée de peintures murales du XVe siècle.

Dimanche de 14h à 18h

RDV : parvis de la Cathédrale,

place Saint-Vincent

Ce théâtre festif humaniste fait de voix et de corps à même le pavé, réveille la mémoire d’une autre dimension, poétique, profonde et spirituelle.

Découvrez ou redécouvrez, au fil d’un parcours d’images dans la ville, les jalons constituant ce patrimoine immatériel.

Espace patrimoine

Exposition temporaire « Secrets d’un cloître » en partenariat avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

Le cloître de la cathédrale Saint-Vincent a fait l'objet d'une restauration remarquable.

Ces travaux ont également permis la réalisation de fouilles archéologiques dont les résultats sont passionnants ! Venez partager ces découvertes dans le cadre de cette exposition. Sera notamment diffusé le film « Les fouilles archéologiques du cloître de la cathédrale Saint-Vincent – Chalon-sur-Saône 2013-2019 ».

Samedi et dimanche de 9h à 19h

RDV : Espace Patrimoine, 24 quai des Messageries

Rencontre avec Benjamin Saint-Jean Vitus

Archéologue de l’institut national de recherches archéologiques préventives en charge de la fouille du cloître Saint-Vincent en 2013-2019

Samedi de 14h à 18h

RDV : Espace Patrimoine, 24 quai des Messageries

Démonstrations en famille « impressions moyen âge »

Pour les enfants de 6 à 16 ans et leurs parents. Découvertes à faire en famille, enfants et parents, accompagnés des intervenants de l’Atelier du Coin, gravure et impression créatives et solidaires, afin de bénéficier de leur savoir-faire et s’initier aux techniques d’impression à l’ancienne, telles que la xylogravure. Des dessins et tirages uniques à partir de presses manuelles et d’encres typographiques seront réalisés, inspirés par la richesse des images que nous conservons du Moyen Âge : sculptures, vitraux, peintures, enluminures, bois gravés...

Dimanche de 14h30 à 17h30

Durée des démonstrations : entre 10 et 30 min

RDV : cour de l’Hôtel Colmont-Fusselet - 5 place du Châtelet

Visites guidées sur réservation

auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 du 7 au 17 septembre 2021 à 13h

La cathédrale Saint-Vincent

L’actuelle cathédrale Saint-Vincent est élevée du XIe au XVIe siècle. Visite à placer, cette année, dans le contexte de l'exposition « Miroir du Prince, la commande artistique des hauts fonctionnaires, 1425-1510 » : en effet les évêques de Chalon firent partie de ces hauts fonctionnaires et nombre de traces en subsistent au sein de la cathédrale.

Visite par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, comprenant la salle capitulaire et la chapelle Lamoureux.

Samedi à 15h

Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

Durée de la visite : 50 min

RDV : parvis de la cathédrale, place Saint-Vincent

INSOLITE

Banque de France

Présentation par l'association « Les Rondes de Nuit » des anciens bâtiments de la Banque de France : salle des coffres, salle de compensation, bureau et appartement du directeur où une exposition permet de suivre l’évolution des lieux.

Samedi à 10 h, 11 h 30, 14 h, 15 h 30 et 17 h

Dimanche à 10 h, 11 h 30, 14 h et 15 h 30

RDV : cours de la Banque de France, rue de la Banque

Places limitées Sur inscription auprès de la Direction de la communication Ville de Chalon-sur-Saône : 03 85 90 50 90

L’Espace des Arts

Découverte des lieux incontournables et des coulisses en compagnie des agents de l’Espace des Arts : des loges à l'atelier couture, en passant par les espaces scéniques et le salon panoramique au sommet du bâtiment. Prenez de la hauteur !

Sur réservation auprès de l'Espace des Arts

Renseignements et réservations : 03 85 42 52 12

[email protected]

Samedi à 11h, 13h30 et 15h

Les serres municipales

Visites guidées des collections végétales du service des Espaces Verts de la Ville.

Sur réservation auprès du service Espaces Verts 03 85 43 10 43

Samedi et dimanche à 14h15 et 16h30

Durée de la visite : 2h

RDV : indiqué lors de la réservation



Dans le cadre du plan vigipirate, des contrôles d’identité pourront avoir lieu sur les sites. Merci de vous munir de vos papiers d’identité.

Programme sous réserve de modifications. Toutes les entrées et animations annoncées dans ce programme sont gratuites. Visites guidées ouvertes dans la limite des places disponibles.

Toutes les activités proposées dans la présente brochure sont soumises au respect des protocoles sanitaires en vigueur. Renseignements complémentaires au 03 85 93 15 98.



LE CLOÎTRE DES LIVRES

Dans le cadre des JEP, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, rouvert depuis 2019 après de longs travaux de restauration, accueillera le premier salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté.

Depuis la création de la Bibliothèque municipale en 1824, la création littéraire se conjugue harmonieusement avec le patrimoine culturel. La Ville, avec l'appui des librairies partenaires, a donc choisi un lieu historique pour faire découvrir ou redécouvrir au public des auteurs venus de toute la région. Ils présenteront leurs oeuvres et rencontreront les visiteurs pour une discussion ou une dédicace. Au rendez-vous : de la fiction pour enfants et adultes, des documentaires dans tous les champs du savoir, de la bibliophilie contemporaine et même quelques livres anciens proposés par un libraire spécialisé.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h - Entrée libre. Place du Cloître