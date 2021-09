Inauguration des fresques de l'école Louis Lechère

C'est ce vendredi 3 septembre à 17 heures 30, sur la Place de l'Abbé Moreau, qu'a eu lieu l'inauguration des fresques de l'école primaire Louis Lechère, en présence de Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, Laurence Friez, conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers de l'Ouest Chalonnais, Charles Perrin, inspecteur de l'Éducation nationale, et Catherine Morice, la directrice de l'école.



Pour ce faire, l'association Mosaïques-LaPéniche, partenaire du projet, a mobilisé cinq artistes qui travaillent et vivent en Saône-et-Loire pour réaliser les fresques.



Il s'agit de Parvati, Maïa Roger, Caroline Clerget, Lisa Perrin et Klaus Walbrou.



Ce travail de création a été accompagné d'ateliers en classe, avec les enfants, de la très petite section de maternelle au CM2, afin de les impliquer tout au long du processus créatif.



Les artistes ont pu faire coïncider les propositions techniques et artistiques avec les élèves de chque niveau. Dessin, découpage et collage pour les plus petits, photo et réfléxion sur la posture du corps pour les plus grands.



C'est la thématique de la nature qui a été choisie par les enfants et l'équipe enseignante.



L'inauguration a été l'occasion pour de nombreux enfants de s'essayer à une table de mixage, devenant l'espace d'un instant des DJs en culottes courtes.



À noter que les projets de la 3ème édition de l'appel à projet «À Vous d'inventer la Ville» 2021, lancée en mai dernier, sont actuellement à l'étude dans les services techniques qui planchent sur chaque proposition et font une réponse technique.



Les projets éligibles et chiffrés seront annoncés d'ici octobre ou novembre à l'ensemble des Chalonnais.



En décembre, les habitants de chaque quartier voteront pour les projets retenus. Tous les citoyens de la ville âgés de plus de 16 ans peuvent voter*.

* Vote physique ou électronique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati