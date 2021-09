Vernissage de l'exposition « Léocadie Czyz »

Ce vernissage s'est déroulé dimanche matin, à l'ombre des grands arbres du Parc Georges Laporte, dans le prolongement des cérémonies de commémoration du 77ème anniversaire de la libération du village, en présence de nombreux élus et de Mireille Richard, la fille de Léocadie Czyz.

Cette exposition représente un projet artistique et historique original, qui a été mené par l’association chalonnaise « Bulles de Bourgogne», autour du personnage-clé de la libération de Givry. Tout cela en parfaite cohérence avec l'objectif de l'association, qui est de mettre en valeur l'histoire par l'image. Elle est un complément idéal à la Bande dessinée « Léocadie Czyz, héroîne givrotine », qui est sortie samedi (voir notre article)

Ces travaux ont donné naissance à un parcours mémoriel, qui a été réalisé en étroite collaboration avec la municipalité givrotine, et plus précisément avec Marie-Noëlle Le Carrer, Adjointe en charge de la vie associative et culturelle et Sophie Bossut, Responsable de la médiathèque.

Ce parcours est composé de 10 panneaux, qui retracent les grandes étapes de ce moment important de l'histoire du village.

Chaque panneau comprend une photo d'un lieu givrotin, qui a été prise au moment de la libération du village, ainsi qu'un dessin de ces mêmes endroits, réalisé par l'artiste bretonne Sylvie Bargain.

Car plutôt que de prendre une photo du lieu, tel qu'il est aujourd'hui, l'association « Bulles de Bourgogne » a préféré opter pour un dessin sur site, qui, pour Jean-Pascal Lebrat, son Président, « est plus vivant et répercute pleinement l'émotion qu'a ressentie la carnettiste. »

C'est en effet comme cela que se qualifie Sylvie Bargain, qui dessine sur le vif presque chaque jour depuis une dizaine d'années, pour réaliser des « carnets de vie », portant essentiellement sur les îles et les voyages.

Pour Sébastien Ragot, Maire de Givry, « il était important d'inscrire dans nos murs le souvenir de ces hommes et de ces femmes, qui se sont engagés pour libérer notre pays et notre village.

A Givry, Léocadie Czyz, c'est autre chose qu'une rue, qu'une école maternelle, c'est le souvenir d'une femme, qui s'est inscrite dans notre histoire. C'est pourquoi, cette exposition sera largement partagée dans le village, à la médiathèque, dans les écoles, etc... ».

Ce partage a d'ailleurs commencé dès l'après-midi, où les dix panneaux de ce parcours mémoriel ont été accrochés aux grilles de la Poste.