Loïc SOUILLOT noue la ceinture Noire

Un nouveau promu vient grandir les rangs des ceintures noires en la personne de Loïc SOUILLOT. Loïc a dû patienter près d’un an pour noué sa ceinture à cause de la COVID et des contraintes pour se réunir.



Loic est un judoka formé au club, il débute le Judo à la section d’Ouroux sur Saône alors qu’il avait 7 ans, dès ses premières séances il démontre de l’engagement et il va s’éprendre pour la compétition dès les plus petites catégories.



Son engagement sportif l’amène plusieurs fois sur les podiums départementaux et régionaux.

Il participera à 4 phases nationales en Minime et Cadet. En parallèle de ces études, Loic est pensionnaire durant 3 saisons au Pôle Espoir de Dijon afin d’affuté ses compétences pour la compétition. Il continue d’être lié et assidu au club pour parfaire son bagage technique avec Martine GUERY et Mathieu GOUTH ses professeurs au JCSM, mais également pour partager des moments de camaraderies avec ses amis sur le tatami.

En septembre il intègrera la faculté de Bourgogne en étudiant les Science et Technique des Activités Physique et Sportive au CREUSOT.

Pour celle et ceux qui souhaite essayer le Judo ou le Jujitsu, les séances reprennent au JCSM à partir du 6 septembre. Rendez-vous à la salle de Judo au 46 rue Léon Pernot à Saint Marcel. Renseignement au 03 85 96 66 77 et également par mail à [email protected]

Site internet : www.judo-saintmarcel.ffjudo.com