Le challenge aviron : un défi relevé par la mairie de Saint Rémy.

Ce mardi è septembre 2021, Florence Plissonnier maire de St Rémy; Mélanie Legé directrice générale des services; Angélique Dubar responsable de ressources humaines et Michèle Cools service séniors, se sont retrouvées sur le ponton de la base nautique de Chalon sur Saône pour faire un entrainement d’aviron dans le but de participer au challenge organisé par le Club d’aviron chalonnais.

Le Cercle de l'Aviron Chalonnais avait adressé aux mairies et aux associations des communes du Chalonnais une proposition pour constituer des équipes et participer à leur challenge amical. A Saint Rémy, tout a débuté par le défi lancé par Florence Plissonnier aux élus et aux agents de la mairie pour participer à ce challenge et très rapidement une équipe féminine s’est engagée dans cette compétition.

Les quatre ̏ drôles de dames˝ n’avaient jamais tenu un aviron, tout était à apprendre, monter dans la yolette à 4, régler les cales pieds et pas le plus facile apprendre à ramer ensemble pour faire avancer l’embarcation. Une séance d’échauffement avant et les voilà sur la Saône pour un entrainement pris très au sérieux, pour elles le but est d’être prêtes pour la compétition qui se déroulera dimanche 12 septembre. Dans ce sport tout est sollicité, les cuisses, les bras, il faut avoir l’esprit d’équipe ce qui ne manque pas aux apprenties rameuses. Sur une yolette à 4 barrée, il y a un barreur et pour l’équipe féminine de Saint Rémy c’était Alix Buisson du club d’aviron qui tenait la barre ce mardi soir. Pas question en cette fin de journée sous le soleil couchant de rêver aux petits oiseaux, il fallait ramer encore et encore.

Dimanche sera le grand jour pour l’équipée san rémoise, pas de gréement (focs ou grand-voiles) juste les bras et les jambes pour propulser le bateau. Comme on dit dans la marine ̏Bon vent˝.

