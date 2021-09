Inauguration du stand CowoBee à Champforgeuil dans le cadre du Festival des solutions écologiques

Une exposition sur l’abeille, l’apiculture, le matériel, l’environnement, est installée au stade des prés Virey à Champforgeuil par la société CowoBee. Lundi 6 septembre 2021 en fin d’après-midi lors de l’inauguration, Eddie Nicollet, président de CowoBee, a fait un exposé sur sa société. Son but est de sensibiliser les particuliers et les entreprises sur la nécessité de protéger les abeilles et les pollinisateurs et d’expliquer pourquoi travailler avec les abeilles est un plus pour une entreprise au niveau de l’environnement et de la qualité de vie au travail. Deux autres journées étaient également au programme, la rencontre avec les élèves des écoles ce mercredi 8 et l’accueil tout public samedi 11 à partir de 14h.

Sur le stand vous pourrez découvrir différents types de ruches, de la mini + qui sert à faire l’élevage de reines en passant par l’ancienne ruche panier utilisée jusqu’au 19ème, les ruches classiques installées et en activité, la ruche pédagogique avec des fausses abeilles, la ruche cheminée ou encore la ruche kényane dont le cycle de vie des abeilles est plus favorable que dans les ruches modernes. La ruche verticale exposée va être installée sur le site de l’entreprise Webhelp. Cette entreprise a fait le choix de devenir adoptant. Besma Ammani Chargée de recrutement et Nicolas Dubief Chargé des services généraux de l’entreprise Webhelp étaient présents à cette inauguration ainsi que Jacques Vallot adjoint à la mairie de Champforgeuil.

CowoBee c’est un spécialiste en implantation de ruches en entreprises, en accompagnement pour ces mêmes entreprises avec des solutions clés en main et leur apportant une plus-value en terme d’environnement et qualité de vie au travail. Plusieurs solutions s’offrent aux entreprises, devenir adoptant ou parrain.

Adopter une ruche en entreprise c’est : la mise à disposition d’une ou plusieurs ruches sur le terrain, logotisées aux couleurs de l’entreprise, plusieurs animations pour les collaborateurs et recevoir la totalité de la production en miel.

Parrainer une ruche c’est : suivre la vie des abeilles de la ruche logotisée aux couleurs de l’entreprise, venir dans le rucher de CowoBee pour participer à son entretien et ses soins et recevoir la totalité de la production en miel de vos abeilles.

C’est une nouvelle méthode de collaboration qui peut aussi s’appliquer aux professionnels et aux particuliers qui seraient intéressés. CowoBee revendique la mise à disposition de ruches de fabrication française construites par leurs équipes dans leur atelier chalonnais, avec des matériaux de qualité.

Malheureusement, les apiculteurs professionnels sont de moins en moins nombreux, à contrario les amateurs sont en progression mais le nombre d’abeilles est en régression avec des forts taux de mortalité dus à l’emploi encore trop important de pesticides et autres produits toxiques, à la monoculture et à la destruction des haies.

Coordonnées de CowoBee pour plus d’informations : [email protected]

C.Cléaux