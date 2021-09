La centaine de bénévoles a encore fait l'unanimité cette année pour son dévouement et la qualité de son accueil, lors de cette 4ème édition de la randonnée, organisée par l'association au profit des enfants atteints de cancers pédiatriques.

Ce sont déjà eux qui en août, ont décidé Sylvie et Didier Garopin, initiateurs et principaux organisateurs de la randonnée, de maintenir l'édition 2021, alors qu'ils étaient en plein doute, lorsqu'ils ont appris qu'un pass sanitaire serait obligatoire pour accéder à cette manifestation.

Ils se sont ensuite dépenser sans compter pour réussir cette 4ème édition, dont les participants n'ont cessé de souligner sa parfaite organisation.

Et pour finir, et même si les derniers jours de préparation ont été très intenses, ils se sont fait un point d'honneur à accueillir chacun des 3 645 participants avec sourire et bienveillance .

Alors oui, à la fin de la journée, ils étaient fatigués. Mais le sourire qui illuminait leur visage suffisait pour comprendre qu'ils étaient heureux d'avoir contribué à la réussite de cette 4ème édition, dont l'intégralité des bénéfices permettra d'apporter un peu de réconfort aux enfants hospitalisés.

