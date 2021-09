Julien Odoul (RN) dénonce «la lubie idéologique» de l'écriture inclusive

Communiqué du Rassemblement National Bourgogne-Franche-Comté du 15 septembre 2021 :

La Région veut combattre l'illettrisme en adoptant l’écriture inclusive : le Rassemblement National s’oppose à cette lubie idéologique

Dans une publication postée sur les réseaux sociaux le 13 septembre dernier, la Région Bourgogne Franche-Comté annonce être engagée contre l’illettrisme au travers du Dispositif de Formation Linguistique (DFL).

Or, quand on sait que l’exécutif régional n’hésite pas à utiliser l’écriture inclusive dans certains actes administratifs et dans ses documents officiels, comme c’est le cas dans son “Rapport Egalité Femmes/Hommes 2020 - Bilan et Plan d’actions”, on ne peut que dénoncer l’hypocrisie absolue de la majorité écolo-socialiste dans sa volonté de combattre l’illettrisme.

En effet, présentée par ses promoteurs comme un instrument d’émancipation et de progrès social, l’écriture inclusive apparaît en réalité comme une lubie idéologique et élitiste voulant imposer des pratiques relevant d’un militantisme ostentatoire et déconnecté des réalités.

Il est ainsi utile de rappeler à ces idéologues de gauche que l’écriture inclusive est rejetée par l'Académie française, gardienne de notre langue depuis 1635, qui indique que “la multiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu’elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité.”

En voulant combattre l’illettrisme tout en embrassant ce nouveau jargon, la Région adopte une pratique violente consistant à exclure les personnes étant atteintes de dyslexie, ayant des troubles visuels ou des difficultés d’apprentissage.

Les élus du Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté s’étaient déjà opposés à l’usage de ce langage de bobos fanatisés dans les échanges, publications et communications de la région par un vœu soumis le 23 juillet 2021 en assemblée plénière.

A rebours de cette pratique scandaleuse, nous préférons que la collectivité régionale concentre ses efforts dans la lutte contre les violences faites aux femmes ou dans la recherche de l'égalité salariale.

Julien Odoul,

Président du groupe Rassemblement National à la région Bourgogne Franche-Comté