Arrivée de la nouvelle promotion en Licence Pro MTSP au sein de l’IUT de Chalon sur Saône

Alors que bon nombre de filières sont en souffrance dans l’hexagone, l’agroéquipement peut se targuer d’une très belle santé. A tel point que ce secteur d’activité ne cesse de croître en France, voyant ses effectifs grossir année après année. Et c’est plus particulièrement dans le vivier chalonnais que les entreprises viennent piocher afin de trouver un salarié non seulement compétent mais aussi immédiatement employable. Créée il y a plus d’une quinzaine d’année, cette formation accueille en 2021-2022 deux classes pour un total de 42 étudiants venus d’absolument tout le pays, du Sud-Ouest à l’Alsace, du Massif Central à l’Alsace en passant, bien évidemment, par quelques éléments issus de Bourgogne.

Convivialité de rigueur

Pour l’occasion, le directeur de l’IUT Gianni Pillon a prononcé le traditionnel mot c’accueil à l’intention des étudiants, rappelant au passage que leur horizon doit largement dépasser les simples frontières de l’hexagone au sein d’un secteur d’activité en telle croissance qu’il n’arrive pas à recruter tout le personnel qualifié dont il a besoin. Et de souligner que cette formation, qui fait figure de fleuron pour l’IUT, bénéficie d’une « équipe pédagogique au top. Profitez bien de leurs savoirs, établissez avec les enseignants un dialogue ». Des élèves qui suivront, sous l’œil attentif du responsable de la Licence Pro Francis Girard, leur formation non seulement (principalement) à Chalon mais aussi à Vesoul, au Mans et à Montargis. Et, si tout va bien, ils pourront renouer avec l’habituel voyage d’études à l’étranger, très certainement en Italie, à la fin du mois de novembre.