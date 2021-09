Rencontre avec la givrotine Lara Lebretton, candidate à l'élection de Miss Bourgogne 2021

Qui êtes vous Lara Lebretton ?

J'ai 22 ans et suis une pure givrotine, j'y suis née et y ai suivi ma scolarité jusqu'au collège du Petit Prétan. J'ai ensuite passé un Bac ST2S au Lycée Mathias.

En juillet 2021, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, après 3 années d'étude dans une école lyonnaise. Aujourd'hui, je travaille en intérim comme infirmière et je souhaiterais à terme devenir sage-femme.

J'ai par ailleurs pratiqué de nombreuses années la danse au Starlett club de Givry, avec qui j'ai vécu des aventures extraordinaires, dont un titre de championne d'Europe en 2018 et celui de vice championne du monde en 2017.

Qu'est ce qui vous a amenée à poser votre candidature pour cette élection ?

C'est une longue histoire, qui a commencé en 2016 à Cluny, quand j'ai rencontré Marine Orphelin, qui m'a dit à l'époque que j'avais le profil pour participer à Miss Bourgogne, Mais j'étais jeune et j'ai souhaité me concentrer sur ma scolarité.

Puis en janvier 2021, j'ai cédé devant l'insistance d'une de mes amies, qui voulaient absolument que je participe à cette élection.

Les conditions sanitaires n'ayant pas permis de réaliser les élections départementales de la Nièvre, de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de la Saône-et-Loire, le Comité a organisé fin juin, deux grands castings, un à La Cloche de Dijon et l'autre au Kyriad de Montchanin, pour départager les 40 candidates

J'ai participé à celui de Dijon, et après différentes épreuves, j'ai été retenue parmi les 14 candidates qui seront prétendantes au sacre de Miss Bourgogne 2021.

Cette aventure est pour moi une réelle occasion de me surpasser et d'ouvrir de nouvelles portes, comme par exemple ma récente participation à un atelier de mode.

Quels sont vos atouts ?

Mon expérience d'infirmière pendant la période COVID, m'a appris à mieux gérer mon stress. Cette période, qui n'a pas été facile à vivre, m'a aussi permis d'engranger de la confiance en moi et de gagner en sérénité. Et il en faudra pour prendre la parole devant 3 000 personnes !

De plus, le fait d'avoir mon diplôme d'infirmière me rassure et me permet de vivre cette chouette expérience, sans trop me prendre la tête.

Enfin, mon expérience au Starlett Club de Givry m'a apporté un vrai plus en terme de chorégraphie, qui devrait me servir pendant la cérémonie.

En conclusion ?

Je suis contente de représenter Givry et suis motivée pour mener à bien ce projet, et pourquoi pas, représenter la Bourgogne lors des élections de Miss France, qui se dérouleront en décembre 2021.

En pratique, comment va se dérouler cette élection ?

La cérémonie va se dérouler en 2 parties.

La première se terminera par le vote du public, qui ne pourra se faire cette année que par SMS. Il permettra de désigner les 7 candidates, qui participeront à la seconde partie, durant laquelle un jury de professionnels, parmi lesquels Marine Lorphelin (Miss Bourgogne 2012 et Miss France 2013), désignera Miss Bourgogne 2021 et ses dauphines.

Pour voter pour Lara, il faudra envoyer un SMS au 71 415 (0,75 euro + coût du SMS) en indiquant MISS9, 9 étant le numéro de Lara.

Et pour être complet, les votes ouvriront dimanche matin à 8 heures.

Lara Lebretton va aller à la rencontre des givrotins ...



Elle devrait en effet être présente à la remise des récompenses du Trail de la Chaume, qui se déroulera dimanche matin, ainsi que jeudi matin, sur le marché de Givry.

Voici les noms des 14 candidates à l'élection de Miss Bourgogne 2021

Les candidates originaires de Saône-et-Loire :

Anne-Sophie Bernard (Saint-Ambreuil)

Léa Comte (Baron)

Chloé Galissi (Chalon-sur-Saône)

Anaïs Jacquot (Chalon-sur-Saône)

Chloé Jolivot (Montcenis)

Charlène Laurin (L’Abergement-Sainte-Colombe)

Lara Lebretton (Givry)

Lolita Matrangolo (Le Creusot)

Débora Pengué (Le Creusot)

Les candidates originaires de Côte-d'Or :

Océane Deschamps (Crimolois)

Leslie Gateau (Poncey-lès-Athèe)

Thèlème Magnin (Beaune)

La candidate originaire de la Nièvre :

Marion Melaine (Nevers)

La candidate originaire de l'Yonne :

Violaine Serié (Fouchère)