69 - Le chiffre du jour sur info-chalon.com

69 %, c'est la proportion de jeunes français âgés de 12 à 17 ans et vaccinés au moins une fois contre la COVID19. Un chiffre communiqué ce lundi par le Ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer. Le protocole du ministère prévoit qu’un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne une fermeture. En cas de contamination au collège ou au lycée, les élèves cas contacts non vaccinés doivent s’isoler une semaine. Selon un avis du Conseil scientifique du 13 septembre dévoilé par le journal Le Monde, les experts recommandent qu’au primaire, le dépistage soit « systématique et hebdomadaire » et seuls les enfants détectés positifs renvoyés chez eux. Les derniers jours laissent entendre une baisse du nombre de cas dans les écoles françaises.

L.G