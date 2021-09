GREVE DU 23 SEPTEMBRE - Les modalités d'accueil dans les écoles de Chalon sur Saône

La loi du 20 août 2008 impose aux communes de mettre en place un service minimum d’accueil dans le cas où le pourcentage de grévistes est supérieur ou égal à 25 % dans l’école.

Dans ce cadre, l’Education Nationale dispose d’un délai de 48 heures pour communiquer le nombre d’enseignants grévistes déclarés, cette information devant permettre à la commune de prendre les mesures utiles à la mobilisation des agents municipaux nécessaires à l’accueil des élèves concernés.

L’Inspection Académique a porté à notre connaissance la situation de écoles concernées par la mise en place d'un SMA pour la journée du 23 septembre 2021 :

Ecole maternelle Anne Frank : 3 classes

Ecole maternelle Pablo Neruda : 2 classes

Ecole maternelle Pauline Kergomard : 2 classes

Tous les autres établissements ne sont pas concernés par la mise en place d'un SMA.

Mise en place de la procédure :

Un seul site d'accueil des SMA : Anne Frank de 07 h 30 à 18 h 30

Affichage dans toutes les écoles concernées avec les affiches dédiées et information aux familles dès le mardi 21 septembre.

Envoi du SMS pour les écoles concernées le mardi 21 septembre.

Dans tous les établissements ouverts, les accueils périscolaires (matin, midi, soir) doivent être ouverts.

L’accueil des enfants sera assuré aux horaires scolaires et périscolaires habituels (le matin à partir de 07 h 30, le midi pour les enfants inscrits à la restauration et le soir jusqu’à 18 h 30 dans l’établissement)

Transmission aux familles des éléments nécessaires au bon fonctionnement de la mise en place du SMA par les Animateurs.