19 acrobates ont investi la ville ce week-end !

Sous l'œil médusé et amusé du public, la Cie XY a proposé plusieurs rendez-vous ce week-end et n'a pas hésité à faire participer les personnes présentes. Le photoreportage d' Info Chalon...

Fort du succès du spectacle 'Möbius', en collaboration avec Rachid Ouramdane, qui avait ouvert la saison 2021-2022 de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et conquis le public chalonnais et grand-chalonnais, la Cie XY a proposé du 1er octobre au 3 octobre un spectacle de cirque en espace urbain.

Programmé dans le cadre d'un week-end exceptionnel "pour porter au plus haut la rencontre des arts du corps et du mouvement", toute une variation de 'Voyages' ont été proposés dans différents lieux. Vendredi, Info Chalon était présent pour un happening à 18h30 qui s'est déroulé sur le parvis de l'Espace des Arts où "artistes et inconnus ont créé ensemble un chef-d'œuvre collectif éphémère, basé sur une idée aussi simple que rare : la solidarité."

Un message, une proximité et une participation qui ont plus que séduit !