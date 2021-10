Avant-première : «Le trésor du petit Nicolas» au Mégarama Chalon

Envie de voir un film en avant-première au mois d'octobre à Chalon-sur-Saône?



6 longs-métrages et un documentaire seront à l'affiche en avant-première au Mégarama Chalon :



«Zébulon et les médecins volants», le mercredi 6 octobre à 11 heures et 15 heures 30

«Le loup et le lion», le dimanche 10 octobre à 11 heures et 14 heures

«Le trésor du petit Nicolas», le dimanche 10 octobre à 11 heures, 13 heures 45 et 16 heures

«Debout les femmes!», le lundi 11 octobre à 20 heures

«Le dernier duel», le mardi 12 octobre à 21 heures

«Venom: let there be carnage», le vendredi 15 octobre à 20 heures et 22 heures

«Ron débloque», le dimanche 17 octobre à 11 heures et 13 heures 45



Réalisé par Julien Rappeneau, co-scénariste du film avec Mathias Gavarry, «Le trésor du petit Nicolas» est la troisième adaptation des nouvelles écrites par René Goscinny et illustrées par Jean-Jacques Sempé, après «Le petit Nicolas», en 2009, et «Les Vacances du petit Nicolas» en 2014.



Synopsis :

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l'école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le Sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre.

Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis? Sans les croissants d'Alceste, les lunettes d'Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d'un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement.



Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy

Genre : Comédie, Famille

Durée : 1 heures 43



Réservez dès maintenant sur www.chalon.megarama.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati