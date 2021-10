Attention si vous êtes utilisateur de gmail !

Si vous êtes adepte de la messagerie Gmail et que vous constatez que certains mails adressés arrivent en décalage ou pas du tout, il semble que des points de sécurité soient à l'origine d'un bug. Si vous ne recevez pas vos mails, vérifiez les spams et n'hésitez pas à relancer celles et ceux qui sont susceptibles de vous écrire ! La problématique est signalée entre Orange et Gmail mais d'autres opérateurs pourraient être concernés.