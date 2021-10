A Saint Léger sur Dheune ce vendredi soir, Gabriel en concert

Ne vous y trompez pas : Maxime Gabriel (alias GABRIIEL) n’a rien d’un débutant. Récompensé en 2008 pour son premier projet, Maxxo, et après avoir brûlé les planches de quelques unes des scènes les plus prestigieuses de France (Le Bataclan, Les Docks de Marseille), le jeune artiste revient avec un nouveau projet au souffle folk brûlant – projet qu’il concrétisera très prochainement avec la sortie d’un premier EP, dont ce « Back to Real » est extrait. Enregistrée en live à l’Arrosoir dans le 71, cette version contient tous les ingrédients d’une desert song mystique et habitée, de la batterie poreuse aux guitares tantôt incisives, tantôt amples. Une vraie réussite qui nous donne envie d’écouter la suite.

A seulement une trentaine d’années, Maxime Gabriel alias GABRIIEL, a déjà connu plusieurs vies musicales. Récompensé par un « Web award » en 2008, en partenariat avec France Inter, pour le premier album de son précédent projet Maxxo (Echoproduction / PIAS), il a pu jouer sur les plus grandes scène de France comme le Bataclan, Le Théâtre Antique de Vienne ou encore les Docks à Marseille. Auteur, compositeur et multi-instrumentiste, il vient livrer un tout nouvel univers, teinté de folk, de blues et de pop. Sa musique est limpide, simple, mais jamais désuète. Guidée par le timbre d’une voix qui touche, c’est en concert qu’il a décidé de démarrer cette aventure, car c'est sur scène que sa musique prend vie.

Développer un tel projet en Saône-et-Loire, pourquoi c’était important pour toi ?

Mes musiciens sont chalonnais, j’avais envie de faire ça dans la proximité pour pouvoir travailler facilement.

Il y a quelque chose de particulier ici, un terroir, une terre de musique, et beaucoup de groupes je trouve pour des villes comme Mâcon et Chalon.

Il y a aussi pas mal de de lieux de diffusion en Saône-et-Loire. On avait envie de développer le projet chez nous, de le faire grandir ici, en commençant par les petits lieux, les petits festoches pour bien s’armer.

Avec ton projet précédent, le Projet Maxxo, tu as eu l’occasion de faire des grandes scènes comme le Bataclan ou le Théâtre Antique notamment. C’est quelque chose que tu veux accomplir avec GABRIIEL ?

Oui bien sûr ! Disons que maintenant, j’ai plus d’expérience, je suis mieux préparé. J’aimerais revivre ce que j’ai vécu avec tout ça en plus !

Après, qu’il s’agisse de petites ou de grandes salles, on a juste envie de montrer sa musique.

On peut jouer sur des places avec 500 personnes tout autant que dans un petit club avec 50 personnes. Ça peut être vraiment magique de faire ça dans un endroit sans prétention.