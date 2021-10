Enfantillage insupportable à l'Assemblée Nationale autour d'un pronom

L'image véhiculée par les séances à l'Assemblée Nationale n'est jamais au beau fixe depuis des années, mais les enfantillages perpétuels et encore plus celui du jour sont de la provocation ou de la bétise. Dans un cas comme dans l'autre, ça devient juste insupportable. S'acharner sur l'usage du pronom variable, "la", "le"... et faire des leçons de féminisme à toutes les sauces, ça devient navrant et contre-productif. Ras le bol de ces postures politiciennes, de ses petites querelles qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux que les Français attendent. Un carton rouge à Barbara Pompili.

L.G