Reprise des cours au Yoseikan Budo Chalonnais

Voilà un mois que les cours de Yoseikan Budo ont repris. Une nouvelle saison qui s'annonce sportive et passionnante. L'ambiance est excellente, la motivation est présente et de nombreux nouveaux adhérents et adhérentes sont arrivés dans le club. Nous leur souhaitons la bienvenue!

N'hésitez pas également à venir découvrir notre discipline en faisant une séance d'essai.

Pour les 12 ans et + : les lundis et mercredis de 19h00 à 21h00 au gymnaste Thévenin sur l'île Saint Laurent et le samedi de 15h30 à 17h00 à la Maison des sports.

Pour les 8 à 12 ans : les vendredis de 17h30 à 18h45 à la Maison des sports.

Pour les moins de 8 ans : les samedis de 14h00 à 15h30 à la Maison des sports.